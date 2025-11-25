الأمطار تضرب قطاع غزة.. والفلسطينيون بلا مأوى ويواجهون مصيرا مجهولا

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الزوايدة في قطاع غزة، إن الغارات على القطاع لا تتوقف، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات، خصوصًا الناتجة عن القذائف المدفعية في المناطق الشرقية، لا تزال متواصلة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المأساة اليوم تضاعفت مع وصول المنخفض الجوي إلى غزة، حيث كان الشتاء قاسيًا وثقيلاً على السكان والنازحين المقيمين في خيام بالمناطق الوسطى والجنوبية، وقد غرقت عشرات الخيام بمياه الأمطار نتيجة الهطول الغزير، ما أدى إلى تلفها وتشريد قاطنيها مجددًا.

وأوضح جبر أن مصر استجابت سريعًا لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الفلسطينيون؛ إذ وصلت اللجنة المصرية مباشرة إلى المناطق المتضررة، وبدأت على الفور تسيير الآليات والمعدات الثقيلة لتمهيد الأرض وتحسين الظروف المعيشية للنازحين في هذه المناطق التي غمرتها المياه.

وأكد أن المأساة في قطاع غزة كبيرة جدًا، خاصة مع استمرار هطول الأمطار بغزارة، بينما يواصل سكان الخيام والعائلات الفلسطينية مناشداتهم لمصر واللجنة المصرية لتقديم الإغاثة العاجلة في ظل هذا المنخفض الجوي، كما تتواصل المناشدات للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل توسيع الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى القطاع.

