التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
الأمطار تضرب قطاع غزة.. والفلسطينيون بلا مأوى ويواجهون مصيرا مجهولا

غزة
غزة
هاني حسين

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الزوايدة في قطاع غزة، إن الغارات على القطاع لا تتوقف، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات، خصوصًا الناتجة عن القذائف المدفعية في المناطق الشرقية، لا تزال متواصلة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المأساة اليوم تضاعفت مع وصول المنخفض الجوي إلى غزة، حيث كان الشتاء قاسيًا وثقيلاً على السكان والنازحين المقيمين في خيام بالمناطق الوسطى والجنوبية، وقد غرقت عشرات الخيام بمياه الأمطار نتيجة الهطول الغزير، ما أدى إلى تلفها وتشريد قاطنيها مجددًا.

وأوضح جبر أن مصر استجابت سريعًا لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الفلسطينيون؛ إذ وصلت اللجنة المصرية مباشرة إلى المناطق المتضررة، وبدأت على الفور تسيير الآليات والمعدات الثقيلة لتمهيد الأرض وتحسين الظروف المعيشية للنازحين في هذه المناطق التي غمرتها المياه.

وأكد أن المأساة في قطاع غزة كبيرة جدًا، خاصة مع استمرار هطول الأمطار بغزارة، بينما يواصل سكان الخيام والعائلات الفلسطينية مناشداتهم لمصر واللجنة المصرية لتقديم الإغاثة العاجلة في ظل هذا المنخفض الجوي، كما تتواصل المناشدات للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل توسيع الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى القطاع.
 

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

ميسي

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

