وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
أخبار العالم

حماس وسرايا القدس: تسليم جثة رهينة إسرائيلية عُثر عليها وسط غزة اليوم

القسم الخارجي

أعلنت حركة حماس، بالتعاون مع كتائب سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أنها ستسلم اليوم جثة رهينة إسرائيلية تم العثور عليها في وسط قطاع غزة، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام. 

وقال بيان الحركة إن الجثة تم العثور عليها خلال عمليات بحث متواصلة في المناطق المدمّرة بوسط غزة، وإنها جاهزة للتسليم عبر الصليب الأحمر. 

ووفقًا لمصدر فلسطيني تحدث إلى وكالة شينخوا، فإن الفرق التي شاركت في عملية العثور شملت عناصر من كتائب القدس إلى جانب فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لـ موقع “تشينا ديلي اشيا”

وأضاف المصدر أن الكتائب تحتفظ بالجثة قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر، الذي بدوره سينقلها إلى الجيش الإسرائيلي لاحقًا خلال اليوم. 

من جانبه، دعا الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا إعادة فتح معبر رفح والمضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من التفاهمات. 

كما حذّر من أن أي انتهاكات إسرائيلية قد تقوض ما وصفه بـ "الهدنة الهشة". 

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تفاهمات التبادل التي أُبرمت مؤخرًا، والتي تنص على تسليم رفات الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وقد سبق لحماس أن سلمت عدة جثث في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لرويترز.

في مقلب آخر، أشار محللون إلى أن عملية تسليم الجثث تُعد اختبارًا مهمًا لمدى جدية الطرفين في تنفيذ تعهداتهما، خاصة مع استمرار الجهود الدولية لتثبيت الهدنة في غزة.

حركة حماس سرايا القدس الجهاد الإسلامي جثة رهينة إسرائيلية الصليب الأحمر

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

ميسي

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

