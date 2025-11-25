حماس وسرايا القدس: تسليم جثة رهينة إسرائيلية عُثر عليها وسط غزة اليوم

أعلنت حركة حماس، بالتعاون مع كتائب سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أنها ستسلم اليوم جثة رهينة إسرائيلية تم العثور عليها في وسط قطاع غزة، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام.

وقال بيان الحركة إن الجثة تم العثور عليها خلال عمليات بحث متواصلة في المناطق المدمّرة بوسط غزة، وإنها جاهزة للتسليم عبر الصليب الأحمر.

ووفقًا لمصدر فلسطيني تحدث إلى وكالة شينخوا، فإن الفرق التي شاركت في عملية العثور شملت عناصر من كتائب القدس إلى جانب فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لـ موقع “تشينا ديلي اشيا”

وأضاف المصدر أن الكتائب تحتفظ بالجثة قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر، الذي بدوره سينقلها إلى الجيش الإسرائيلي لاحقًا خلال اليوم.

من جانبه، دعا الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا إعادة فتح معبر رفح والمضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من التفاهمات.

كما حذّر من أن أي انتهاكات إسرائيلية قد تقوض ما وصفه بـ "الهدنة الهشة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تفاهمات التبادل التي أُبرمت مؤخرًا، والتي تنص على تسليم رفات الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وقد سبق لحماس أن سلمت عدة جثث في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لرويترز.

في مقلب آخر، أشار محللون إلى أن عملية تسليم الجثث تُعد اختبارًا مهمًا لمدى جدية الطرفين في تنفيذ تعهداتهما، خاصة مع استمرار الجهود الدولية لتثبيت الهدنة في غزة.