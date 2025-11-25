قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع قياسي في تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة.. ما السبب؟

ناقلات النفط العملاقة
ناقلات النفط العملاقة
أ ش أ

يشهد سوق شحن النفط العالمي قفزة غير مسبوقة في الأسعار، بعدما ارتفعت تكاليف استئجار أكبر ناقلات الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات، وفق تقرير وكالة بلومبيرج .


ويأتي هذا الارتفاع الحاد مدفوعًا بتزايد توجه المشترين نحو مصادر بديلة بعيدا عن النفط الروسي، ما أدى إلى ضغط كبير على أسطول الناقلات العملاقة وارتفاع الطلب عليها بوتيرة تفوق قدرة السوق على الاستجابة.


وقالت وكالة بلومبيرج، يأتي هذا الارتفاع الحاد مدفوعا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على كبار مصدري النفط الروس، إلى جانب زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مما دفع المصافي في آسيا إلى إعادة توجيه مشترياتها نحو مصادر بديلة ورفع الطلب على الناقلات العملاقة بشكل كبير.


وقفزت الأسعار القياسية لاستئجار ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، التي تستطيع كل منها نقل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط من الشرق الأوسط إلى الصين، لتقترب من 137 ألف دولار يوميا ، بزيادة تبلغ 576% منذ بداية العام، بحسب التقرير. 


ويعد هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2020، ويتجاوز الذروة التي سجلت قبل أسبوعين فقط. 


كما ارتفع مؤشر أوسع لأسعار الناقلات العملاقة عبر عدة مسارات إلى 116,400 دولار يوميا، وهو أيضا أعلى مستوى في خمس سنوات.


ويأتي هذا الصعود نتيجة عاملين رئيسيين؛ العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" (Rosneft) و"لوك أويل" (Lukoil)، وتزايد الإمدادات من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مما دفع المصافي، خصوصا في الهند والصين، إلى البحث عن موردين بديلين.


وفي الوقت نفسه، زادت كميات النفط المتاحة في السوق من الولايات المتحدة ومن دول تحالف أوبك+، ولا سيما المنتجين في الشرق الأوسط، بحسب مذكرة صادرة عن المحلل عمر نقطة في شركة "جيفريز".


وأسهم هذا المعروض الإضافي في تعزيز نشاط الشحن العالمي.


وبدأت ملامح التحول تظهر بوضوح في حركة استئجار السفن؛ إذ شهد الأسبوع الماضي موجة مكثفة من الحجوزات لرحلات التحميل المقررة في أواخر نوفمبر وديسمبر. 


وجرى طلب نحو 12 ناقلة نفط عملاقة لنقل خام الشرق الأوسط، وهو ما رفع مستويات الطلب على الناقلات وأدى إلى زيادة أرباح جميع فئات سفن نقل النفط.

كما امتد تأثير هذا الارتفاع إلى الناقلات الأصغر حجما .. فقد تحولت ناقلات سويزماكس، التي تبلغ طاقتها نحو نصف طاقة الناقلات العملاقة VLCC، إلى الشرق الأوسط لتحميل شحنات عادة ما تنقلها الناقلات الأكبر، وفقا لما أوضحه محلل الشحن في شركة تحليل الشحن فورتكسا (Vortexa)، إيوانيس باباديميتريو. 


ويعكس هذا التحول ضغوط الطلب القوية التي تدفع جميع أنواع الناقلات إلى الانخراط في سوق خام الشرق الأوسط.


أما ناقلات "أفراماكس" التي تحمل نحو 700 ألف برميل فقد ارتفعت أسعارها أيضاً، إذ سجلت الرحلات من الشرق الأوسط إلى آسيا نحو 51 ألف دولار يومياً، بحسب شركة السمسرة البحرية "سينتوسا شيب بروكرز" في سينغافورة.


ومع تصاعد الطلب على الناقلات العملاقة والتحول نحو بدائل النفط بعيدا عن الخام الروسي، يواجه سوق شحن النفط العالمي ضغوطا غير مسبوقة على القدرة الاستيعابية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل ورفع أرباح شركات الشحن. 


وتشير التطورات الحالية إلى أن السوق قد يظل متقلبا في الأشهر المقبلة، مع تزايد الاعتماد على النفط الأمريكي والشرق أوسطي لتلبية احتياجات المصافي الكبرى في آسيا وأماكن أخرى حول العالم.


وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط.


وأضافت الوزارة أن إجراءاتها تستهدف أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما "روسنفت" و"لوك أويل"، وشملت عقوبات على عدد من المؤسسات التابعة لهما .

سوق شحن النفط العالمي قفزة غير مسبوقة في الأسعار ارتفعت تكاليف استئجار أكبر ناقلات الخام وكالة بلومبيرج أسطول الناقلات العملاقة

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

