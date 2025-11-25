قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص
موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة
ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية
مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775
محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية
مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة
ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و775، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170 ألفا و965، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 شهيدا (بينهم 3 شهداء جدد، و14 انتُشلت جثامينهم) و16 مصابا.

وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عدد من الضحايا تحت الأنقاض طواقم الإسعاف مستشفيات قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون بطلة الأجزاء الجديدة من سلسلتي Jurassic World وThe Exorcist

المركز القومي للترجمة

"القومي للترجمة" ينظم ورشة عمل في الترجمة الأدبية

أوبرا الإسكندرية

المايسترو علاء عبد السلام يقود فرقة أوبرا الإسكندرية في حفل تكريمي لمحمد عبد الوهاب

بالصور

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد