الرامن الكوري أصبح واحدًا من أشهر الأكلات على السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة، وفي 2025 تحديدًا عاد للتريند بقوة بعد ظهور آلاف الفيديوهات على تيك توك وإنستغرام لطرق سهلة وسريعة لتحضيره.

ما سبب انتشاره؟ وما أسرار نكهته القوية؟ وكيف يمكن تحضيره بطريقة صحية؟

ما هو الرامن الكوري؟

الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

الرامن عبارة عن نودلز سريعة التحضير تحضر من المكرونة تُطهى مع صوص غني بالنكهات، ويتميز بالنكهة الحارة .

لكن بسبب الإضافات العالية الدهون في الأنواع الجاهزة، بدأ الناس يبحثون عن نسخ منزلية صحية.

المكونات الأساسية للرامن المنزلي

نودلز جاهزة أو نودلز أرز

صوص الصويا

ملعقة صغيرة سكر

فص ثوم مهروس

قطعة زبدة أو زيت سمسم

بيضة

بصل أخضر

فلفل حار

الطريقة التفصيلية لتحضير الرامن

1. سلق النودلز

اسلقي النودلز في ماء مغلي 3 دقائق فقط، ثم صفيها.

النصيحة المهمة: لا تتركيها مدة أطول كي لا تصبح معجنة.

2. تحضير الصوص

في مقلاة ضعي:

ملعقة صويا

نصف ملعقة سكر

القليل من الزبدة

الثوم المهروس

قلّبي حتى تتجانس الروائح.

3. إضافة البيضة

أضيفي البيضة مباشرة فوق الصوص وحرّكي بسرعة لتحصلي على قوام كريمي.

هذه الخطوة هي سرّ المطاعم!

4. إضافة النودلز

ضعي النودلز فوق الخليط وقلّبي جيدًا حتى تمتص النكهة.

5. التزيين

زيّنيها بالبصل الأخضر والسمسم والفلفل الحار.

لماذا يعتبر الرامن تريند دائم؟

شكله مغري جدًا بالتصوير

النكهة قوية وحارة

سهل وسريع

يمكن تعديل الوصفة حسب الذوق

يناسب الفطور والغداء والعشاء