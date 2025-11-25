شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

في حدث غير مسبوق في عالم المزادات، تم بيع سيارة Gordon Murray Special Vehicles S1 LM بسعر مذهل بلغ 20.63 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى سيارة جديدة تُباع في مزاد في التاريخ.

المدهش أن هذه السيارة الخارقة لم يقم أحد بقيادتها إطلاقًا قبل لحظة بيعها، ما جعلها قطعة نادرة تجمع بين التقنية المتفوقة والقيمة الاستثمارية الهائلة.

لماذا حققت هذا الرقم القياسي؟

تنتمي السيارة إلى فئة الإصدار المحدود من تصميم الأسطورة غوردن موراي، المعروف بابتكار سيارات McLaren F1 الأيقونية. النسخة S1 LM تعتمد على فلسفته الهندسية الدقيقة، التي تركز على الوزن الخفيف، الديناميكية القصوى، والأداء النادر الذي لا يقدّمه سوى عدد محدود جدًا من السيارات عالميًا.

كون السيارة جديدة تمامًا ولم تلمس طرق القيادة أضاف عامل ندرة استثنائي، جعلها هدفًا لهواة الجمع والمستثمرين الذين يبحثون عن سيارات “تحف” قبل أن تكون وسيلة قيادة.

شهد المزاد تنافسًا حادًا بين جامعي السيارات الفاخرة، خاصة وأن السيارة واحدة من أكثر الإصدارات خصوصية في عالم السيارات الحديثة.

بيعها بهذا السعر وضعها فوق جميع السيارات الجديدة التي بيعت سابقًا في مزادات علنية، ما يعكس قوة العلامة ورغبة المشترين في اقتناء نموذج فريد لن يتكرر بسهولة.

بيع سيارة جديدة – لم تُستخدم حتى في اختبار الطرق – بهذا الرقم الهائل يشير إلى تحول واضح في سوق السيارات النادرة، حيث تُعامل الكثير من الطرازات الحديثة كأصول استثمارية تعادل الأعمال الفنية.

كما يثبت أن السيارات ذات التصنيع اليدوي المحدود والتوقيع الهندسي الفريد لا تزال تملك جاذبية تتفوق على أشهر العلامات العالمية.