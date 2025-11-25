قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

عزة عاطف

في حدث غير مسبوق في عالم المزادات، تم بيع سيارة Gordon Murray Special Vehicles S1 LM بسعر مذهل بلغ 20.63 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى سيارة جديدة تُباع في مزاد في التاريخ. 

المدهش أن هذه السيارة الخارقة لم يقم أحد بقيادتها إطلاقًا قبل لحظة بيعها، ما جعلها قطعة نادرة تجمع بين التقنية المتفوقة والقيمة الاستثمارية الهائلة.

لماذا حققت هذا الرقم القياسي؟

تنتمي السيارة إلى فئة الإصدار المحدود من تصميم الأسطورة غوردن موراي، المعروف بابتكار سيارات McLaren F1 الأيقونية. النسخة S1 LM تعتمد على فلسفته الهندسية الدقيقة، التي تركز على الوزن الخفيف، الديناميكية القصوى، والأداء النادر الذي لا يقدّمه سوى عدد محدود جدًا من السيارات عالميًا.

كون السيارة جديدة تمامًا ولم تلمس طرق القيادة أضاف عامل ندرة استثنائي، جعلها هدفًا لهواة الجمع والمستثمرين الذين يبحثون عن سيارات “تحف” قبل أن تكون وسيلة قيادة.

شهد المزاد تنافسًا حادًا بين جامعي السيارات الفاخرة، خاصة وأن السيارة واحدة من أكثر الإصدارات خصوصية في عالم السيارات الحديثة. 

بيعها بهذا السعر وضعها فوق جميع السيارات الجديدة التي بيعت سابقًا في مزادات علنية، ما يعكس قوة العلامة ورغبة المشترين في اقتناء نموذج فريد لن يتكرر بسهولة. 

بيع سيارة جديدة – لم تُستخدم حتى في اختبار الطرق – بهذا الرقم الهائل يشير إلى تحول واضح في سوق السيارات النادرة، حيث تُعامل الكثير من الطرازات الحديثة كأصول استثمارية تعادل الأعمال الفنية.

كما يثبت أن السيارات ذات التصنيع اليدوي المحدود والتوقيع الهندسي الفريد لا تزال تملك جاذبية تتفوق على أشهر العلامات العالمية.

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

