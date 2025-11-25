راعى الطائفة الكاثوليكية بالشرقية يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية

أدلى القس بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليكية بالشرقية، بصوته بمقر لجنته الانتخابية الكائنة بمدرسة السادات الثانوية بنين بمنطقة النحال بالزقازيق.

وأكد بيشوى كامل أن الذهاب إلى اللجان الانتخابية واجب على كل مواطن ليختار من يمثله، لافتا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العملية الانتخابية ضمنت سلامة وصول الأصوات وفقا لرغبات المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول على 21 مقعدا فرديا و21 مقعدا بالقائمة.