الداخلية السورية: نقف على مسافة واحدة من الجميع.. ولا مكان لسيناريوهات الفوضى

أكدت وزارة الداخلية السورية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المكوّنات داخل المجتمع السوري، مشددة على أن دورها الأساسي هو حفظ حقوق المواطنين وضمان أمنهم في كل المحافظات دون تمييز.

رفض سيناريوهات الفوضى والتحذير من مخططات زعزعة الاستقرار

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن التعامل مع مطالب السوريين عبر سيناريوهات الفوضى أو عبر أساليب تهدد الأمن العام، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف مخططات تستهدف استقرار البلاد والسلم الأهلي.

احترام القانون والابتعاد عن الإخلال بالسلم الأهلي

وشددت الداخلية على أهمية احترام القوانين والحفاظ على النظام العام، مؤكدة أن أي محاولة للإخلال بالسلم الأهلي سيتم التعامل معها وفق القانون.

تأمين الساحل ومواجهة محاولات نشر الفوضى

وأشارت إلى أن قوى الأمن الداخلي تعمل على تأمين مناطق الساحل السوري والتصدي لأي محاولات لزرع الفوضى أو استغلال الظروف الراهنة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.