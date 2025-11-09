الداخلية السورية تضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية.. صور

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر، كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة وتقويض أمن المواطنين واستقرارهم.

وجرى ضبط المعدات خلال الحملة الأمنية الأخيرة، والتي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مستهدفةً أوكاراً لتنظيم داعش الإرهابي ضمن عدد من المحافظات.

و من جانبها، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، قال إن العقوبات المفروضة على سوريا في مراحلها الأخيرة.



وجاء ذلك خلال لقاء الشرع، برفقة وزير الخارجية في الحكومة السورية الحالية أسعد الشيباني، عدداً من ممثلي المنظمات السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وتحدث أحمد الشرع عما أسمها بـ"روح التعاون بين السوريين في المهجر وعن خطة البناء لسوريا بسواعد أبنائها".

وقال أحمد الشرع إن "الفرصة التي أتيحت للسوريين هي فرصة نادرة وعلينا استثمارها". وشدّد على أن "سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها"، مضيفاً أن "العقوبات في مراحلها الأخيرة وعلينا متابعة العمل لرفعها".