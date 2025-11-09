الطقس السيئ بأمريكا يفاقم فوضى السفر الجوي وسط الإغلاق الحكومي

اضطرت السلطات الأمريكية إلى إرجاء أو إلغاء أكثر من 7 آلاف و900 رحلة جوية في البلاد اليوم الأحد، مع تفاقم سوء الأحوال الجوية الثلجية بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي، ما زاد من الضغط على شركات الطيران التي تواجه اليوم الثالث من القيود المفروضة على السفر الجوي من الحكومة الأمريكية.



وذكرت وكالة نباء "بلومبيرج" أن العاصفة المتجهة نحو مدينة شيكاجو تهدد بجعل العمليات أكثر صعوبة أثناء تحركها نحو شمال شرق الولايات المتحدة، حيث تكافح شركات الطيران أصلاً بسبب نقص الطائرات والأطقم الجوية بعد اضطرارها إلى تعديل جداولها اليومية بسبب التخفيضات المفروضة على حركة الطيران.



وحذر وزير النقل الأمريكي، شون دافي، من أن الضغط على نظام الطيران الوطني سيزداد مع اقتراب موسم سفر عيد الشكر، إذا استمر الإغلاق الحكومي وأُجبر مراقبو الحركة الجوية على العمل دون رواتب.