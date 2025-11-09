أمريكا.. الديمقراطيون يبدون استعدادهم لإنهاء الإغلاق الحكومي

أظهر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي استعدادهم لتمرير حزمة من المشاريع القانونية التي يمكن أن تضع حدا للإغلاق، بحسب موقع "أكسيوس".

من المتوقع أن يدعم عشرة أعضاء على الأقل في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاقتراح الإجرائي الخاص بتقديم حزمة الإنفاق والتمويل الحكومي القصير الأجل، و ذلك وفقا لمعلومات "أكسيوس".

و يمر اليوم الأحد 40 يوماً على بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أضر بالكثيرين من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.