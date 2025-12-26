أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 25/12/2025 أحداث متنوعة .

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مركز ومدينة أسوان ، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى والحاسم معها .

وأكد المحافظ، أن ذلك يتم بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة ، وتنفيذ الإزالات الفورية ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية ، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى واللوجستى لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل .

محافظ أسوان: اتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفات المستحدثة عبر منظومة المتغيرات المكانية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل ، إلى جانب الوقوف ميدانياً على منظومة التطوير والتجميل الجارية لإستقبال العام الميلادي الجديد، لإظهار وإبراز الوجه الجمالى الذى يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لزهرة الجنوب.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود من أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن ، مع الإلتزام الكامل بإعادة الشىء لأصله فور الإنتهاء من أى أعمال مرافق أو تدخلات خدمية .

محافظ أسوان يتابع ميدانيا منظومة التطوير والتجميل لاستقبال العام الميلادي الجديد.. صور

جهود متنوعة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سيارة المركز التكنولوجى المتنقل ، والتى تقرر تشغيلها بصفة أسبوعية لتجوب مختلف القرى والمناطق النائية على مستوى المحافظة بما يساهم فى الوصول بالخدمات فى أماكن تواجد المواطنين ، وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة مما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل إلى المراكز والمدن للحصول على الخدمة .

جاء ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية فى أسرع وأقل وقت .

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. محافظ أسوان يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل.. شاهد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المحافظة تقدم دعماً كاملاً لكافة الجهود والأنشطة التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية ، وتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بأبناء أسوان من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.



محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل