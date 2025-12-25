محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة تقدم دعماً كاملاً لكافة الجهود والأنشطة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بأبناء أسوان من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



ولفت الدكتور إسماعيل كمال، خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الخميس، إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة تأمين صحي شامل متكاملة تضمن العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.



وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن خالص شكره وتقديره للدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لما يقدمه من تعاون مثمر وبناء، والاستجابة الفورية والسريعة لكافة المطالب التي يتم عرضها والمتعلقة باحتياجات أهالي أسوان، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين.



وأشار إلى أنه من أجل إنجاح أسلوب العمل بالمنظومة فقد تقرر عقد لقاء أسبوعي كل يوم ثلاثاء لمدير فرع التأمين الصحي الشامل بأسوان مع المواطنين لتعزيز التواصل المباشر وتحقيق أعلى درجات الإستجابة لمطالبهم، وبالتوازي مع ذلك جاري تشغيل مقر جديد بإدفو كمنفذ لخدمة المستفيدين بالمنظومة، كما أنه جاري أيضاً تشغيل مركز أخر فى مدينة كوم أمبو، وتم أيضاً التعاقد مع بعض المستشفيات والمراكز الخاصة، وهو الذي تكامل مع موافقة الإدارة المركزية لمطالبات وصف العلاج المزمن لشهرين بدلاً من شهر.



وأضاف إسماعيل كمال بأنه في نفس السياق تم عقد اجتماع تنسيقي بين مدير فرع أسوان للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد لبحث جاهزية منشآت القطاع الخاص، ومنها الصيدليات الحرة للإنضمام للمنظومة، وتنسيق التعاقدات الجديدة، موضحاً بأنه تم التوجيه لمواصلة الزيارات الميدانية مع المستشفيات والمراكز الطبية مثل مستشفى الهلال الأحمر والجرمانية للعمل على ضمها قريباً لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما ينعكس بالإيجاب في التوسع لتحسين وجودة الخدمات الصحية.



من ناحية أخرى، شدد محافظ أسوان دكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الحالات المخالفة التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وخاصة المستحدثة منها داخل مركز ومدينة أسوان، وهو الذي يتطلب التعامل الفوري والحاسم معها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان بحضور رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة المتغيرات المكانية، والتأكيد على استمرار العمل الميداني والمتابعة اليومية لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في مهدها.



وأكد خلال بيان صحفي صادر عن الاجتماع، اليوم /الخميس/، أن ذلك يتم بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ الإزالات الفورية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري واللوجستي لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل.



وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الدولة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي على أراضيها سواء كانت زراعية أو مخصصة للبناء، وأن أية محاولة للتعدي سيتم التصدي لها وإزالتها على الفور حفاظاً على حقوق الشعب ومقدراته، وترسيخاً لسيادة القانون.



وأشار إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها على التصدي بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات.

