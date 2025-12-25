ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. محافظ أسوان يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل.. شاهد

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سيارة المركز التكنولوجى المتنقل ، والتى تقرر تشغيلها بصفة أسبوعية لتجوب مختلف القرى والمناطق النائية على مستوى المحافظة بما يساهم فى الوصول بالخدمات فى أماكن تواجد المواطنين ، وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة مما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل إلى المراكز والمدن للحصول على الخدمة .

جاء ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية فى أسرع وأقل وقت .

وأكد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية بالتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية المميكنة ، وتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع الخدمات حيث سيتم التنسيق الكامل مع السجل المدنى والشهر العقارى لتوفير مندوبين متخصصين ضمن منظومة عمل السيارة المتنقلة بما يتيح إستخراج الأوراق الثبوتية والرسمية المختلفة للمواطنين .

جهود متنوعة

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل سيتم وفق خطة زمنية محددة ، وتحت إشراف مباشر من إدارة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بقيادة نجاح على بما يضمن حسن التنظيم وسرعة الأداء وجودة الخدمة المقدمة ، مع مراعاة تلبية إحتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر إحتياجاً .

وأشار المحافظ إلى أن هذه المنظومة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة ودعم وتطوير الآليات المبتكرة التىتستهدف تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن الأسوانى .