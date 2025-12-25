قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا منظومة التطوير والتجميل لاستقبال العام الميلادي الجديد.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل ، إلى جانب الوقوف ميدانياً على منظومة التطوير والتجميل الجارية لإستقبال العام الميلادي الجديد، لإظهار وإبراز الوجه الجمالى الذى يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لزهرة الجنوب.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود من أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً  بأول بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن ، مع الإلتزام الكامل بإعادة الشىء لأصله فور الإنتهاء من أى أعمال مرافق أو تدخلات خدمية .

جهود متنوعة 

ووجه المحافظ إلى أن تتوازى مع هذه الجهود وضع لمسات جمالية متكاملة تشمل أعمال التشجير، ودهانات الأرصفة والبلدورات ، وتخطيط الشوارع ، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بما يسهم في إضفاء المظهر الحضارى والجمالى الراقي الذى يعكس الوجه المشرق لأسوان أمام مواطنيها وضيوفها من الأفواج السياحية الزائرة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة متكاملة تستهدف خلق متنفس حضارىي وحيوى للمواطنين ، وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة بما يعكس جاهزية أسوان لإستقبال العام الجديد بصورة تليق بتاريخها ومكانتها على خريطة السياحة المصرية والعالمية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

جامعة أسيوط تعيد فتح التحقيق في واقعة التلاعب بنتائج كنترول كلية الحقوق

جهود محافظة أسوان

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. محافظ أسوان يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل.. شاهد

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة يكرّم 10 من الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

