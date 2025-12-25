محافظ أسوان يتابع ميدانيا منظومة التطوير والتجميل لاستقبال العام الميلادي الجديد.. صور

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل ، إلى جانب الوقوف ميدانياً على منظومة التطوير والتجميل الجارية لإستقبال العام الميلادي الجديد، لإظهار وإبراز الوجه الجمالى الذى يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لزهرة الجنوب.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود من أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن ، مع الإلتزام الكامل بإعادة الشىء لأصله فور الإنتهاء من أى أعمال مرافق أو تدخلات خدمية .

جهود متنوعة

ووجه المحافظ إلى أن تتوازى مع هذه الجهود وضع لمسات جمالية متكاملة تشمل أعمال التشجير، ودهانات الأرصفة والبلدورات ، وتخطيط الشوارع ، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بما يسهم في إضفاء المظهر الحضارى والجمالى الراقي الذى يعكس الوجه المشرق لأسوان أمام مواطنيها وضيوفها من الأفواج السياحية الزائرة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة متكاملة تستهدف خلق متنفس حضارىي وحيوى للمواطنين ، وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة بما يعكس جاهزية أسوان لإستقبال العام الجديد بصورة تليق بتاريخها ومكانتها على خريطة السياحة المصرية والعالمية .