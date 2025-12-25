محافظ أسوان: اتخاذ الإجراءات الفورية للمخالفات المستحدثة عبر منظومة المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مركز ومدينة أسوان ، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى والحاسم معها .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتم بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة ، وتنفيذ الإزالات الفورية ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية ، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى واللوجستى لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الدولة لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالتعدى على أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى محاولة للتعدى سيتم التصدى لها وإزالتها على الفورحفاظاً على حقوق الشعب ومقدراته ، وترسيخاً لسيادة القانون .

جهود متنوعة

وأشار محافظ أسوان إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها على التصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة المتغيرات المكانية ، والتأكيد على إستمرار العمل الميدانى والمتابعة اليومية لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل معها فى مهدها .