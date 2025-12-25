محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المحافظة تقدم دعماً كاملاً لكافة الجهود والأنشطة التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية ، وتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بأبناء أسوان من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته المستمرة لإنتظام العمل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل ، وحرصه على تذليل كافة المعوقات والتحديات ، والتفاعل السريع مع شكاوى ومطالب المواطنين .

ولفت المحافظ إلى أن صحة المواطن تأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة تأمين صحى شامل متكاملة تضمن العدالة الإجتماعية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم .

وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن خالص شكره وتقديره للدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لما يقدمه من التعاون المثمر والبناء ، والإستجابة الفورية والسريعة لكافة المطالب التى يتم عرضها والمتعلقة بإحتياجات أهالى أسوان ، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين .

جهود متنوعة

وأشار المحافظ إلى أنه من أجل إنجاح أسلوب العمل بالمنظومة فقد تقرر عقد لقاء أسبوعى كل يوم ثلاثاء لمدير فرع التأمين الصحى الشامل بأسوان مع المواطنين لتعزيز التواصل المباشر وتحقيق أعلى درجات الإستجابة لمطالبهم ، وبالتوازى مع ذلك جارى تشغيل مقر جديد بإدفو كمنفذ لخدمة المستفيدين بالمنظومة ، كما أنه جارى أيضاً تشغيل مركز أخر فى مدينة كوم أمبو ، وتم أيضاً التعاقد مع بعض المستشفيات والمراكز الخاصة ، وهو الذى تكامل مع موافقة الإدارة المركزية لمطالبات وصف العلاج المزمن لشهرين بدلاً من شهر .

وأضاف إسماعيل كمال بأنه فى نفس السياق تم عقد إجتماع تنسيقى بين مدير فرع أسوان للتأمين الصحى الشامل وهيئة الرقابة والإعتماد لبحث جاهزية منشآت القطاع الخاص ، ومنها الصيدليات الحرة للإنضمام للمنظومة ، وتنسيق التعاقدات الجديدة .

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم التوجيه لمواصلة الزيارات الميدانية مع المستشفيات والمراكز الطبية مثل مستشفى الهلال الأحمر والجرمانية للعمل على ضمها قريباً لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهو ما ما ينعكس بالإيجاب فى التوسع لتحسين وجودة الخدمات الصحية .