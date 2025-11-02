الداخلية السورية: شكّلنا لجنة للتحقيق في حالات الاختطاف بالساحل السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاختطاف بالساحل السوري، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، موضحًا أن واشنطن تأمل بانضمام دمشق إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.

وفي وقت سابق، انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي أكد فيها أن الإمارات والسعودية و تركيا و قطر دول متطورة، على عكس مصر.

وكان أحمد الشرع قد قال: سوريا لديها علاقة مثالية بالسعودية وتركيا وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة وتعمل بجهد مضاعف وسرعة فائقة مواكبة للتطور مع احترامي لمصر.

فيما رد الإعلامي أحمد موسي عبر موقع إكس: لم أغضب من كلام رئيس النظام السوري عن بلدي مصر... نحن نفرح ونسعد بتطور السعودية والإمارات وكل الدول العربية ونتمنى الخير للجميع بما فيهم سوريا الشقيقة، لكن لا أعرف لماذا حشر اسم مصر أصلاً؟".



