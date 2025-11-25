انتشر مؤخراً تحدي “دفتر الامتنان” على السوشيال ميديا، حيث يقوم الناس بكتابة 3 أشياء يشعرون بالامتنان لها يومياً.

ما هي مفكرة الامتنان؟

دفتر بسيط يكتب فيه الشخص:

3 أشياء ممتن لها

هدف اليوم

إنجاز صغير

فكرة إيجابية

لماذا هي تريند؟

مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

لأنها:

تقلل القلق

تحسن النوم

تعزز الثقة

تزيد الإنتاجية

تعطي إحساس بالسلام الداخلي

كيف تستخدمها؟

خصصي 5 دقائق صباحاً

اكتبي 3 أشياء ممتنة لها

اكتبي هدفاً واحداً لليوم

مساءً… اكتبي إنجازاً صغيراً

ماذا تقول الدراسات؟

الأشخاص الذين يمارسون الامتنان تتحسن حالتهم النفسية بنسبة 20–30% خلال شهر واحد.

نصائح للالتزام

اختاري دفتر جميل

اكتبي بخط ملون

خصصي وقت ثابت

لا تضغطي على نفسك

مفكرة الامتنان ليست مجرد موضة، بل عادة تغير طريقة تفكيرك وتجعلك أكثر هدوءاً وسعادة.