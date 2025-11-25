كاتب: حضور الشباب في المشهد الانتخابي يؤكد أن مصر ما زالت مليئة بالأمل

قال الكاتب الصحفي خالد العيسوي إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس حضورًا إيجابيًا وفعالًا للشباب، مؤكدًا أن هذا الوجود يعبر عن أن مصر ما زالت تمتلك طاقة أمل كبيرة بشبابها القادر على المشاركة والتأثير.

الدولة وتمكين الشباب في مواقع اتخاذ القرار

وأكد العيسوي خلال القناة الأولي أن مختلف الوزارات اليوم تضم كوادر شبابية مؤهلة، موضحًا أن الحكم المطلق بالمجاملة أو الوساطة لم يعد له مكان، وأن تقلد أي وظيفة أصبح يعتمد على الحصول على دورات تدريبية وتأهيل مهني حقيقي لضمان الكفاءة.

توقعات بمجلس شيوخ ووجوه جديدة

وأشار إلى أن القواعد نفسها تنطبق على العمل النيابي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور أكثر من 45% وجوه جديدة داخل البرلمان، مؤكدًا أن التغيير سنة طبيعية، وأن ضخ دماء جديدة يعزز دور المؤسسة التشريعية.