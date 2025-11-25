كاتب: غياب الناخبين قد يفتح الطريق لمرشح أقل كفاءة

قال الكاتب الصحفي علي حسن إن العملية الانتخابية قد تُحسم أحيانًا بفارق صوت واحد أو صوتين فقط، وهو ما يجعل مشاركة كل مواطن ضرورة لا يمكن تجاهلها.

وأكد أن تقاعس البعض عن الذهاب للانتخابات قد يؤثر بشكل مباشر على فوز مرشح كفء كان يستحق الدعم.

جولة الإعادة هي مرحلة الحسم

وأكد حسن أن جولة الإعادة تمثل المرحلة الفاصلة في الانتخابات، حيث يتنافس مرشحان فقط ويصبح تأثير كل صوت مضاعفًا.

وأشار إلى أن حضور الناخبين بكثافة في هذه المرحلة يحدد الاتجاه النهائي للنتيجة، لأن الفارق يكون محدودًا للغاية.

أهمية أداء الواجب الوطني

وأشار الكاتب إلى ضرورة عدم التراخي في أداء الواجب الوطني، مشددًا على أن المشاركة في التصويت ليست مجرد حق، بل مسؤولية تحدد من هو الأجدر بتمثيل الدائرة.

وقال إن غياب بعض الناخبين قد يؤدي إلى فوز مرشح أقل كفاءة، بينما المشاركة الواعية تضمن وصول الأنسب.