معتز الخصوصي: المرحلة الثانية من انتخابات النواب تحظى باهتمام كبير بعد توجيهات الرئيس السيسي

قال معتز الخصوصى ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشهد أهمية كبيرة، خاصة وأنها جاءت في وقت مهم بعد توجيهات الرئيس السيسي وبيانه التاريخي، والذي صدر من أيام للهيئة الوطنية للانتخابات، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات انتخابية وبطلان أي دوائر فيها مخالفات أو تجاوزات انتخابية.

وأشار الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف، إلى أننا شاهدنا كل ذلك بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذى شهد إبطال نتيجة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات ، وذلك بعد رصد عدد كبير من المخالفات والتجاوزات في الدعاية الانتخابية واستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.

وأوضح الكاتب الصحفى بموقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات كان عامل مهم ساهم في أن يدفع الهيئة الوطنية للانتخابات لكي تقوم بدورها في رصد المخالفات الانتخابية والذي يعتبر من اختصاصها وليس من اختصاص الرئيس السيسي.