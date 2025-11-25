أكرم القصاص: الإقبال في انتخابات مجلس النواب أعلى من المرحلة الأولى.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الحضور في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية يعتبر أكبر وأعلى من المرحلة الأولى، وأن ذلك بعد الضمانات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأوضح أن مشهد انتخابات مجلس النواب 2025 يسير بشكل جيد، وأن الانتخابات بشكل عام تشهد في اليوم الأخير زحام عن اليوم الأول، ولذلك نتوقع اليوم تواجد عدد أكبر من المشاركين.

المتاجرين بالأصوات

وتابع خلال مداخلة مع محمد جوهر، ونهاد سمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس النواب 2025، أن وزارة الداخلية تضبط المخالفات خارج اللجان من المتاجرين في الأصوات.



وأوضح أن ثاني يوم من الانتخابات يشهد دائمًا حضور وتزاحم أكثر من اليوم الأول للانتخابات، موضحا أنه من المهم ضبط المخالفين لضمان النزاهة وإرساء الشفافية بشكل كبير.

ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن هناك ملفات مهمة أمام مجلس النواب المقبل، حيث إن دوره في الرقابة والتشريع مهم، وبالنسبة للتشريع النظر في التوصيات المقدمة من الحوار الوطني، وأن الرئيس أشار لـ توصيات الحوار الوطني، وأن هناك بعض القوانين، والتأمين الصحي الشامل.



