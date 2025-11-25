انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

كشف أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد تطورات ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تواصلت اليوم داخل لجان محافظة القاهرة وسط استقرار كامل و انسيابية في حركة الناخبين.

وأوضح خلال مداخلة مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن محافظة القاهرة من كبرى محافظات الجمهورية من حيث الثقل التصويتي، إذ تضم 8.6 مليون ناخب يمثلون نحو 13% من إجمالي الكتلة الانتخابية على مستوى الجمهورية. وتشمل المرحلة الثانية بالمحافظة قرابة 19 دائرة انتخابية، و724 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 334 مركزًا انتخابيًا.

وأكد مراسل القناة أن اليوم الأول مر بسلاسة تامة، وشهدت اللجان تنظيمًا محكمًا وتنسيقًا كاملًا من جانب وزارة الداخلية، ما ساهم في خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، حيث استمرت اللجان في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة ودقيقتين مساء أمس الاثنين.

كما أكد على مشاركة كبيرة من المرأة المصرية، حيث شهدت العديد من اللجان حضورًا مكثفًا للسيدات اللاتي أبدين حرصًا واضحًا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، تعبيرًا عن وعيهن الوطني ودورهن الفعّال في الحياة السياسية.