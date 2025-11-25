قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد
أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد
البهى عمرو

كشف أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد تطورات ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تواصلت اليوم داخل لجان محافظة القاهرة وسط استقرار كامل و انسيابية في حركة الناخبين.

وأوضح خلال مداخلة مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن محافظة القاهرة من كبرى محافظات الجمهورية من حيث الثقل التصويتي، إذ تضم 8.6 مليون ناخب يمثلون نحو 13% من إجمالي الكتلة الانتخابية على مستوى الجمهورية. وتشمل المرحلة الثانية بالمحافظة قرابة 19 دائرة انتخابية، و724 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 334 مركزًا انتخابيًا.

وأكد مراسل القناة أن اليوم الأول مر بسلاسة تامة، وشهدت اللجان تنظيمًا محكمًا وتنسيقًا كاملًا من جانب وزارة الداخلية، ما ساهم في خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، حيث استمرت اللجان في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة ودقيقتين مساء أمس الاثنين.

كما أكد على مشاركة كبيرة من المرأة المصرية، حيث شهدت العديد من اللجان حضورًا مكثفًا للسيدات اللاتي أبدين حرصًا واضحًا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، تعبيرًا عن وعيهن الوطني ودورهن الفعّال في الحياة السياسية.

صدى البلد قناة صدى البلد الناخبين

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

الاهلي

المباراة الأزمة.. أرقام جديدة للأهلي بعد تتويجه بدوري المرتبط السلة

نادي الزمالك

الضغط يولد الأخطاء.. محمد طارق يكشف خطايا مجلس الزمالك

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

