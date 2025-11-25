الأمم المتحدة تطلق برنامجا لتمكين المرأة القيادية في القطاع الخاص المصري

أعلنت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر (UNGCCE) عن إطلاق برنامجها الرائد "Bloom with Purpose " ، وهو برنامج تحويلي لبناء القدرات يهدف إلى سد فجوة القيادة بين الجنسين في القطاع الخاص المصري.

يأتي البرنامج، الذي يستند إلى مبادئ القيادة الشاملة والتنمية المستدامة، ليعكس المهمة الأوسع للشبكة في تعزيز بيئة أعمال أكثر شمولاً وعدالة في مصر، بما يتسق مع المبادئ العشر للميثاق العالمى ومبادئ تمكين المرأة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للمرأة وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

صُمم هذا البرنامج، الممتد على مدار 12 أسبوعًا، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة (Pearson-IARS) ، معتمدًا من المعهد الملكي للإدارة (CMI) في المملكة المتحدة، وهو الجهة الوحيدة الحاصلة على الميثاق الملكي للإدارة في المملكة المتحدة والمنظمة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تملك صلاحية منح لقب مدير مُعتمد (Chartered Manager)، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 180,000 عضو، وتتولى شركة IRIS أعمال التدريب الفني وإصدار الشهادات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين 100 سيدة في مناصب الإدارة الوسطى الى العليا، من خلال تزويدهن بالمهارات القيادية الاستراتيجية، والذكاء العاطفي، وقدرات اتخاذ القرار اللازمة للانتقال إلى المناصب التنفيذية الأعلى، مما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر شمولًا ومرونة.

يأتي برنامج Bloom with Purpose كثمرة تعاون بين شركاء يؤمنون بقدرة المرأة على الإسهام في صناعة مستقبل أفضل، وبصفتها الشريك الرئيسي، تضطلع تطوير مصر بدور رائد في دعم مسيرة المرأة المهنية، وتمكينها من تولي مواقع قيادية في القطاع الخاص بثقة واقتدار.

وقد جسدت تطوير مصر هذا الإيمان فعليًا عبر مشاركة خمس من الكفاءات النسائية بالشركة في البرنامج، بما يعكس استثمارها المستمر في دعم قدرات المرأة وبناء قيادات مؤهلة وقادرة على صنع أثر حقيقي داخل القطاع والمجتمع علي حد سواء.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، صرّحت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر قائلة: “ برنامج Bloom with Purpose يأتي في صميم مهمتنا لسد فجوة القيادة بين الجنسين في القطاع الخاص، فتمكين المرأة ليس فقط هدفًا في حد ذاته، بل هو محرك أساسي لتحقيق بيئة أعمال أكثر شمولًا ومرونة واستدامة.”

وأضافت “نحن فخورون بتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى معتمدة من CMI، تُسهم في تمكين وتثقيف المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل. إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء جيل جديد من القيادات النسائية الملهمة والمدفوعة بالغاية، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

ومن جانبه علق كريم الصفتي، الرئيس التنفيذي ل IRIS، "يسعدنا التعاون مع الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في برنامج Bloom with Purpose ، حيث نقدم خبرتنا في التدريب الفني والاعتمادات الدولية لتمكين القيادات النسائية في القطاع الخاص. نؤمن أن الاستثمار في تنمية مهارات المرأة القيادية هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات النسائية وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.



ويوفر البرنامج منهجًا عمليًا صارمًا ومعترفًا به دوليًا، حيث يشارك المتدربون في رحلة تعليمية ديناميكية تجمع بين التدريب الفني على القيادة، وتنمية الذكاء العاطفي، والإرشاد المهني، إضافةً إلى التعرف على أحدث الرؤى القيادية العالمية. هذا المنهج الشامل يمكّن المشاركات من النمو على الصعيدين المهني والشخصي، ويعزز التزام شركاتهن بالاستدامة والمساواة بين الجنسين، ومن خلال هذا النهج، تواصل الشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة التأكيد على دورها الريادي في إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره القيادي والعملي في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا.