أيمن عبد المجيد: المال السياسي سبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب

كشف أيمن عبد المجيد، الكاتب الصحفي، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تعطي ثقة بأن هناك إرادة سياسية حقيقية بأن تكون هناك انتخابات برلمانية نزيهة.

وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن سبب المخالفات التي ظهرت في الانتخابات هو المال السياسي.

المال السياسي



ولفت إلى وجود صراع بين رأس المال السياسي الذي كان ظن أنه قد يحسم الانتخابات وتمر مخالفاته مرور الكرام وبين مرشحين منافسين يحافظون على حقوقهم.



وأردف أن المرشحين الذين يرتكبون خروقات هم نسبة قليلة ووصلت نسبتهم في المرحلة الأولى 27 % وهي الدوائر التي تمت إلغاؤها، موضحا أن الدولة تتصدى للخروقات والتجاوزات والمخالفات.



وأشار أيمن عبد المجيد، إلى أن هناك مرشحين مصرين على تزييف الإرادة وآخرين وجمهور وإعلام يتصدون لهذا الأمر.

