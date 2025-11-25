سمير فرج: الرئيس السيسي جدد ثقة المصريين في الانتخابات بالإعادة ببعض الدوائر

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك التزام وانضباط موجود أمام اللجان مع بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أنه فضل بداية يومه بالمشاركة في الانتخابات.



وعبر خلال لقائه مع مراسل صدى البلد، في التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، عن سعادته بممارسة حقه الانتخابي.

وناشد أولئك الذين لم يذهبوا للجان الاقتراع حد الآن، بممارسة حقهم الانتخابي، موضحا أن حجم المشاركة السياسية من معايير الحكم على مدى تقدم الدول ووعي الشعوب.



ولفت اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن نسبة الشباب المشاركة في انتخابات النواب جيدة، لأن السوشيال ميديا عملت أجواء رائعة في تحفيز الشباب للمشاركة.



وأردف أن الرئيس السيسي أصر على إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي شهدت بعض المخالفات منح ثقة للشعب المصري وحفزهم للمشاركة، لافتا إلى أن البرلمان المقبل تنتظره اتفاقيات دولية للتصديق عليها ومناقشة قوانين هامة.

