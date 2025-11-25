رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوز في لجان التصويت

أكد المستشار أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أننا لن نسمح بأي تجاوز في أي لجنة انتخابية، منوها بأن العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وآخر لجنة تم فتحها اليوم هي لجنة رقم 91 في منيا القمح.

وقال رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك لجنة في المنوفية لم يتم فتحها حتى الآن بسبب تعرض سيارة المستشار المشرف على اللجنة لمشكلات، وهي لجنة 118 في شبين الكوم.

وتعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي مؤتمر لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساء.

وفتحت اللجان الفرعية على مستوى 13 محافظة أبوابها في اليوم الثاني على التوالي والأخير لتلقى أصوات الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

