صندوق الإدمان يختتم بطولة المجتمع المدني لكرة القدم

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واللواء محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور حاتم الروبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سفراء للعمل التطوعى ختام فعاليات النسخة الرابعة من "بطولة المجتمع المدني" لمؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة بحضور ممثلي سفارة اليابان في مصر ،ولفيف من الشخصيات العامة وومثلى الجهات المعنية ، وبمشاركة 32 فريق من مؤسسات المجمتع المدنى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

يأتي إطلاقُ الدوري الرياضي للمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني انطلاقًا من الإيمان بأهمية الرياضة في تنمية القدرات الفردية والجماعية؛ فهي تعزز روح الفريق، وتنمي المهارات القيادية، وتدعم الانضباط الذاتي، كما تسهم في بناء قاعدة صحية متينة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل المشترك، وتعزيز ثقافة التطوع الواعي القائم على المعرفة والالتزام، اتساقًا مع توجهات الدولة الرامية إلى تمكين الشباب وتعظيم إسهام المجتمع الأهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز كرة القدم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، والعمل كفريق واحد، ووصل فريق المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان إلى الدور النهائي وحصل على المركز الثاني، كما حصل فريق مؤسسة صناع الحياة مصر على المركز الأول، وتم تسليم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من الشباب.

على جانب آخر وفي نفس السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

كما يتم العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن "16023".