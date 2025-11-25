قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإسكان: طرح وحدات ومحال تجارية وصيدلية للبيع بمدينتي أسوان وأسيوط الجديدتين

شريف الشربيني
 أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح (١٥) محلا تجاريا و صيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢٢م٢ إلى ٦٠م٢ ) و(۸) وحدات إدارية ومهنية بمساحة (٥٧م٢) للوحدة بمختلف المناطق بمدينة أسوان الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 30/11/2025.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة.

كما أعلن القطاع عن طرح (۹) محال تجارية بمساحات تتراوح بين (٢٣م٢ إلى 39م2) بمختلف أحياء مدينة أسيوط الجديدة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧

وتطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية مدينتي أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية في المواعيد الرسمية لعمل الجهازين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

صلاح مصدق

شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

الزمالك

غيابات مؤثرة في الزمالك قبل السفر لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

شوبير

يمشي في يناير .. شوبير يكشف موقف داري من الرحيل عن الأهلي

خوان بيزيرا

شاهد.. خوان بيزيرا في أحدث ظهور عبر انستجرام

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

