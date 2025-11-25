أمير هشام يكشف قيمة طلب أحمد عبد القادر لراتب تجديد عقده

كشف الاعلامي أمير هشام عن طلب اللاعب أحمد عبد القادر راتب تجديد عقده مع النادي الأهلي .

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تقارير.. أحمد عبد القادر يطلب راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون جنيه من الأهلي من أجل تجديد تعاقده".

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي وإصابة أحمد عبد القادر وإصابة محمد شكري.

إصابات الأهلي

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأشعة أثبتت إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

بينما أثبتت الأشعة إصابة أحمد عبد القادر بمزق جزئي في العضلة الخلفية وإصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة".