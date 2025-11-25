قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لبحث التعاون الأكاديمي المشترك
اليوم الثاني.. توافد المواطنين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بانتخابات 2025
محمد يوسف: لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى..ولم نناقش الفكرة
الإمارات تدعو لوقف حرب السودان وتؤكد استمرار المساعدات
الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام
محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج
الأقمار الصناعية ترصد: سحب محملة بالأمطار قادمة باتجاه الوجه البحري
معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي
فلكيًا .. متى سينتهي الخريف ويفتح فصل الشتاء أبوابه؟
المحكمة العسكرية اللبنانية تؤجل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 فبراير المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أمير هشام يكشف قيمة طلب أحمد عبد القادر لراتب تجديد عقده

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
علا محمد

كشف الاعلامي أمير هشام عن طلب اللاعب أحمد عبد القادر راتب تجديد عقده مع النادي الأهلي .

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تقارير.. أحمد عبد القادر يطلب راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون جنيه من الأهلي من أجل تجديد تعاقده".

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي وإصابة أحمد عبد القادر وإصابة محمد شكري.

إصابات الأهلي
وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأشعة أثبتت إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

بينما أثبتت الأشعة إصابة أحمد عبد القادر بمزق جزئي في العضلة الخلفية وإصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة".

الاعلامي أمير هشام أمير هشام أحمد عبد القادر الأهلي راتب تجديد عقده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

صلاح مصدق

شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

غيابات مؤثرة في الزمالك قبل السفر لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

شوبير

يمشي في يناير .. شوبير يكشف موقف داري من الرحيل عن الأهلي

خوان بيزيرا

شاهد.. خوان بيزيرا في أحدث ظهور عبر انستجرام

بالصور

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة
الرامن الكوري المنزلي… كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً
مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً
مفكرة الامتنان… الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد