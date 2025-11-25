خالد بيبو يشيد بـ توروب مع الأهلي.. تفاصيل

علق خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، علي أداء المدرب يئس تورب مع فريق القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

تعليق خالد بيبو علي توروب

وقال خالد بيبو في تصريحات إذاعيه:"أداء الأهلي في تصاعد، وبداية موفّقة للمدرب توروب؛ واستطاع بسرعة أن يحقّق بطولة مهمّة جدًا جعلته يعمل وهو مرتاح، وبطولة كهذه لو كان الأهلي خسرها كانت الأمور ستصبح صعبة جدًا بالنسبة له في التحضير للموسم بأكمله".

خالد بيبو ينتقد تريزيجيه: "مش لازم تشيل الأهلي لوحدك"

وجّه خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، مؤكّدًا أن اللاعب يحمّل نفسه مسؤوليات أكبر من اللازم.

وقال بيبو خلال تصريحات تلفزيونية على شاشة «أون سبورت»: «أشعر أن تريزيجيه مشتّت، وكأنه يريد حمل شعار الأهلي وحده».

وأضاف: «أنت لاعب ضمن فريق ولك دور محدد يجب أن تقوم به».

وتابع: «لا يصح أن تتحمّل مسؤولية الخسارة بالكامل كلما خسر الفريق، ولا أن تنسب لنفسك الفضل الكامل عند الفوز. هذا لا يحدث في الأهلي».

واختتم بيبو قائلًا: «لا يجوز أن يسعى تريزيجيه للحصول على النصيب الأكبر من الإشادة أو اللوم، لأن ذلك سيجعله يشعر دائمًا بأنه لم يقدّم ما يكفي».