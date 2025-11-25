قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

سفير مصر في الكويت
سفير مصر في الكويت
قام السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في دولة الكويت، بزيارة مقر البعثة المصرية للشطرنج المشاركة في البطولة العربية للكبار، التي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وذلك في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

وعقد السفير محمد جابر أبو الوفا جلسة مع أفراد البعثة المصرية واللاعبين واللاعبات، أكد خلالها حرصه على متابعة مشاركة المنتخب الوطني، مشيدًا بالروح التنافسية التي يتمتع بها اللاعبون، وداعيا إياهم إلى تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليا في المحافل العربية والدولية.

وأضاف أن السفارة تضع كل إمكاناتها لخدمة البعثة وتوفير أي دعم لوجيستي تحتاجه خلال فترة المنافسات، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة أبطال مصر على اعتلاء منصات التتويج.

من جانبه أشاد اللواء مختار عمارة، رئيس البعثة المصرية في البطولة العربية، بزيارة السفير، مؤكدا أن دعم الدولة والاهتمام الرسمي يمثلان دافعا قويا للاعبين لبذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وتابع اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن المنتخب المصري يشارك بمجموعة مميزة من أصحاب الخبرات، وهو ما يعزز فرص المنافسة بقوة على المراكز الأولى.

وتضم البعثة المصرية من اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة المصرية، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد والذي يسافر على نفقته الشخصية في البطولة فيما تضم قائمة اللاعبين في فئة الرجال الاستاذ الدولي أدهم قنديل، الاستاذ الدولي حامد وفا والذي يشارك في المنافسات على نفقته الشخصية، الاستاذ الدولي ديفيد جورج والذي يشارك أيضا على نفقته الشخصية، ويشارك في فئه السيدات الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندا وفا، الاستاذه الدولية جنى ذكي، الاستاذه ديما علاء والتي تشارك على حسابها.

يشارك في البطولة العربية للكبار للشطرنج 18 دولة عربية بواقع 100 لاعب ولاعبة ومن المتوقع أن تحصل مصر على أحد المراكز الأولى في المنافسات نظرا لما يضمه عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات من لاعبين ولاعبات من ذوى الخبرة.

منتخب مصر منتخب مصر للشطرنج البطولة العربية البطولة العربية للشطرنج اتحاد الشطرنج

