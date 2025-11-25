الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مشاده كلامية بين تريزيجية وأشرف بن شرقي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الرسمي فيس بوك :" باصي الكرة و الرد العب و انت ساكت الكلام ده حصل و بيحصل طول الوقت في الملعب و اعتقد الموضوع هينتهي خارج الملعب بين بن شرقي و تريزيجيه و خصوصا انهم زمايل من ايام الريان القطري ".

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت الجلسة التركيز على الطريقة التي يلعب بها الجيش الملكي، كما عرض الجهاز الفني لقطات لمباراة بطل المغرب في مباراته الأول أمام يانج أفريكانز.

وقال توروب، خلال تلك المحاضرة، إن الجيش الملكي سيكون مستنفرا بشكل كامل لتحقيق نتيجة إيجابية مع تعرضه للخسارة في المباراة الأولى، ما يزيد من صعوبة المهمة في تلك المواجهة.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة تريح الأعصاب تماماً قبل فترة التوقف، مؤكداً لهم أنه رغم قوة المنافس وتصريحات مدربه لكنه يسعى لتحقيق الفوز هناك.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته قبل السفر إلى المغرب استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.