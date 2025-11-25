تريزيجيه وإمام عاشور و زيزو.. أعلي 10 لاعبين قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أعلي 10 لاعبين قيمة تسويقية بالأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعلي 10 لاعبين قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا علي رأس القائمة تريزيجيه وإمام عاشور و زيزو".

واضاف :"الأهلي يمتلك 6 لاعبين

صن داونز يمتلك 2 لاعيبة

نهضة بركان يمتلك لاعب واحد

بيراميدز يمتلك لاعب واحد".

على جانب أخر كشف الإعلامى أحمد شوبير عن عقد مسئولى الأهلى جلسة اليوم، الثلاثاء، مع أليو ديانج، بتواجد وليد صلاح الدين، مدير الكرة فى القلعة الحمراء، من أجل حسم ملف التجديد.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر “أون سبورت إف إم”، إنه فى حالة تقريب وجهات النظر المالية سيتجه الأهلى إلى التجديد للاعب، وحال مغالاة ديانج سيتم الاتجاه إلى مناقشة العروض الخارجية فى يناير المقبل.

وأضاف شوبير أن نية الأهلى الإبقاء على ديانج نظرا للحاجة إليه خلال المرحلة المقبلة.