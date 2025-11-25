قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب
وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية
الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متابعون دوليون: انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب تعكس التزامًا واضحًا بمعايير النزاهة
إقبال متوسط | دار السلام تبدأ التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
اليوم الثاني.. اللجان الانتخابية في طرة تفتح أبوابها أمام المواطنين
فتح أبواب اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
انطلاق التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
بعد توقفها يومين| عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً
الملك الذهبي يخطف القلوب من جديد| سحر الفراعنة يكتسح أوروبا.. أغنية إيطالية عن توت عنخ آمون تتصدر التريند
فنزويلا تتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بجرائم حرب وتتوعده بالملاحقة الدولية
واشنطن تعيد تفجير ملف اللاجئين: خطة شاملة لمراجعة أوضاع 233 ألف لاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يقارن بين أرقام زيزو و خوان بيزيزا..تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
علا محمد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مقارنة بين ارقام أحمد سيد زيزو نجم الأهلي و نجم الزمالك خوان بيزيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب مهيب عبد الهادي :"مقارنة بين زيزو وخوان بيزيرا في الأرقام حتى الآن
أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن ".

واضاف :"لعب : 13 مباراة 
سجل : 3 أهداف - منهم هدفين امام ديكيداها الصومالي".

وتابع :"صنع : 4 أهداف - منهم 2 أسيست أمام ديكيداها الصومالي
ساهم بـ 7 أهداف  ".

وأكمل :"أرقام احمد مصطفي السيد ( زيزو ) مع الأهلي حتى الآن 
لعب : 16 مباراة 
سجل : 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء امام الاتحاد".

وختم :"صنع : 8 أهداف 
ساهم بـ 11 هدفا حتى الآن".


في غضون ذلك يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الإعلامي مهيب عبد الهادي مهيب عبد الهادي أحمد سيد زيزو الأهلي الزمالك خوان بيزيرا زيزو بيزيرا الدانماركي ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

المجنى عليه

بسب نزاع قضائى.. تعدى شخصين على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

بالصور

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن| حقيقة أم وهم؟

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد