مهيب عبد الهادي يقارن بين أرقام زيزو و خوان بيزيزا..تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مقارنة بين ارقام أحمد سيد زيزو نجم الأهلي و نجم الزمالك خوان بيزيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب مهيب عبد الهادي :"مقارنة بين زيزو وخوان بيزيرا في الأرقام حتى الآن

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن ".

واضاف :"لعب : 13 مباراة

سجل : 3 أهداف - منهم هدفين امام ديكيداها الصومالي".

وتابع :"صنع : 4 أهداف - منهم 2 أسيست أمام ديكيداها الصومالي

ساهم بـ 7 أهداف ".

وأكمل :"أرقام احمد مصطفي السيد ( زيزو ) مع الأهلي حتى الآن

لعب : 16 مباراة

سجل : 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء امام الاتحاد".

وختم :"صنع : 8 أهداف

ساهم بـ 11 هدفا حتى الآن".



في غضون ذلك يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.