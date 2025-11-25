قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الفيفا يفرض إيقاف قيد جديدا على الزمالك| إيه الحكاية؟

الفيفا يفرض إيقاف قيد جديد على الزمالك| إيه الحكاية؟
الفيفا يفرض إيقاف قيد جديد على الزمالك| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا جديدًا يقضى بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادى الزمالك لثلاث فترات انتقال متتالية، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي مع تزايد الأعباء الإدارية والرياضية.

خمس قضايا تعطّل قيد اللاعبين

وبموجب القرار الأخير يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد عن الزمالك إلى خمس قضايا كاملة، وهو ما يضع الفريق في موقف أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع حاجته الشديدة لتدعيمات جديدة تعيد التوازن للفريق وتساعده على المنافسة.

تحركات مكثفة لحل الملفات المالية

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لإنهاء الملفات المالية العالقة مع بعض اللاعبين والأندية أملاً في رفع الإيقاف وتجنّب أية عقوبات إضافية، إذ يُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه النادي في ظل مشاركته في عدة بطولات تتطلب تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

المجلس القانوني يستعد لفتح قنوات التفاوض

وتشير التوقعات إلى أن المجلس القانوني للزمالك سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة خطوات رسمية للتفاوض بشأن الأزمات المتراكمة التي أدت إلى إصدار قرارات الإيقاف، في محاولة للوصول إلى تسويات تعيد للنادي قدرته على إبرام صفقات جديدة.

 

بعثة الزمالك تتجه إلى جنوب أفريقيا

وفي سياق منفصل تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لملاقاة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهى مواجهة مهمة يسعى فيها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.

 

غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق

وسيفتقد الزمالك في هذه المباراة جهود عدد من اللاعبين، أبرزهم محمد السيد الذى تم تجميده لعدم الاتفاق على تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، بالإضافة إلى غياب ناصر منسى لأسباب فنية، إلى جانب أحمد حمدي وأحمد ربيع للسبب نفسه، كما يغيب نبيل عماد دونجا بعد تشخيص إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة زيسكو الماضية.

موقف غير محسوم لثلاثي مصاب

ولا يزال موقف بعض اللاعبين محل غموض، حيث يعانى عبد الله السعيد من إجهاد في العضلة الخلفية، ويواجه محمود بنتايج المشكلة ذاتها، بينما يبتعد أحمد ربيع بسبب إصابة في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعبون مدى جاهزيتهم للسفر مع الفريق من عدمه.

