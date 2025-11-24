قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طفرة في صادرات البطاطا المصرية.. وفوائد صحية لا تضاهى| تفاصيل

طفرة في صادرات البطاطا المصرية.. وفوائد صحية لا تضاهى| تفاصيل
طفرة في صادرات البطاطا المصرية.. وفوائد صحية لا تضاهى| تفاصيل
ولاء خنيزي

شهدت صادرات البطاطا المصرية خلال العام الجاري نموًا ملحوظًا يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني، إذ سجلت الكميات المصدرة حوالى 280 ألف طن متجاوزة أرقام العام الماضي التي بلغت نحو 267 ألف طن، وهو ما رسخ مكانة البطاطا كثاني أهم محصول خضراوات تصديري ورابع أكبر الصادرات الزراعية المصرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم العائد من تجارتها الخارجية.

توسع في الأسواق العالمية وزيادة في الطلب

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بجهود كبيرة لفتح أسواق جديدة وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية، الأمر الذى أسهم في زيادة الطلب العالمي على البطاطا المصرية في الأسواق الأوروبية والعربية والدولية، ويؤكد هذا النمو قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وتنامى الثقة به.

تحديث الممارسات الزراعية ودعم المزارعين

وساهمت منظومة الدعم الفني للمزارعين وتطبيق ممارسات الزراعة الجيدة في رفع الإنتاج وتحسين جودته، حيث أدت التوسعات المدروسة في المساحات المزروعة وتطوير سلالات عالية الإنتاجية إلى زيادة الحصاد المخصص للتصدير، ما يعزز استراتيجية الدولة الرامية إلى تنمية الصادرات الزراعية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة.

خطط مستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري 

وتشير التقديرات إلى استمرار نمو صادرات البطاطا خلال الأعوام المقبلة بدعم من خطط تطوير منظومات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، بما يضمن وصول المحصول إلى الأسواق الخارجية بأفضل صورة ويُحافظ على مكانته ضمن قائمة أبرز المحاصيل الزراعية المصدرة.

انتشار عالمي واسع.. ٥٥ وجهة في الصدارة الأوروبية والعربية

وتكشف بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي انتشار البطاطا المصرية في 55 دولة حول العالم، حيث تتصدر أسواق أوروبا والشرق الأوسط قائمة المستوردين، وفى مقدمتها هولندا وإنجلترا والسعودية وفرنسا والإمارات، كما تضم قائمة العشرة الأوائل دولًا مثل إسبانيا وروسيا وإيطاليا والأردن ولبنان، إلى جانب وجهات أخرى عديدة في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمنتج المصري.

القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة وفوائدها الصحية

تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا طبيعيًا لفيتامين أ بصورته الأولية بيتا كاروتين، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة المتوافرة في الخضروات ذات اللون البرتقالي، حيث يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين أ الضروري لتكوين المستقبلات الضوئية داخل العين وتعزيز القدرة على الرؤية، كما يسهم في الوقاية من اضطرابات نقص الفيتامين مثل جفاف الملتحمة وإعتام عدسة العين.

دعم الجهاز الهضمي والحماية من الأمراض

وتتميز البطاطا الحلوة بغناها بالألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء وتحسن عملية الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك لدى الأطفال والبالغين، كما تسهم الفيتوستيرولات في حماية الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بقرحة المعدة والاثنى عشر، ورغم احتوائها على السكر والنشا إلا أنها تُعد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مما يساعد على التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم.

فوائد وقائية ضد الأمراض المزمنة

وتبين الدراسات أن زيادة تناول الألياف مثل الموجودة في البطاطا الحلوة قد يسهم في خفض احتمالية الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، إضافة إلى احتوائها على مركبات مضادة للسرطان مثل الكاروتينات التي قد تساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والمستقيم، كما تلعب الألياف ومضادات الأكسدة دورًا في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر أمراض الأوعية الدموية، وتوضح أبحاث أخرى أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة قد يسهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

البطاطا صادرات البطاطا فوائد البطاطا البطاطا المصرية الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

ماكرون

الرئيس الفرنسي يشيد بالمرحلة الانتقالية في الجابون

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

زيلينسكي يتمسك بالسيادة وترامب يلمح إلى "شيء جيد" في محادثات أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

رئيس المجلس الأوروبي: زخم إيجابي جديد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد