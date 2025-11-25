الغندور يكشف مفاجأة بشأن مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي.

عدد مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أكثر من نصف مليون مشجع عايزين تذاكر ماتش الجيش الملكي والأهلي".

تفاصيل جلسة توروب مع لاعبي الأهلي استعداداً للجيش الملكي

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت الجلسة التركيز على الطريقة التي يلعب بها الجيش الملكي، كما عرض الجهاز الفني لقطات لمباراة بطل المغرب في مباراته الأول أمام يانج أفريكانز.

وقال توروب، خلال تلك المحاضرة، إن الجيش الملكي سيكون مستنفرا بشكل كامل لتحقيق نتيجة إيجابية مع تعرضه للخسارة في المباراة الأولى، ما يزيد من صعوبة المهمة في تلك المواجهة.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة تريح الأعصاب تماماً قبل فترة التوقف، مؤكداً لهم أنه رغم قوة المنافس وتصريحات مدربه لكنه يسعى لتحقيق الفوز هناك.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته قبل السفر إلى المغرب استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر على متن طائرة خاصة في الثامنة من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.