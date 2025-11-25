قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
رياضة

الغندور يكشف مفاجأة بشأن مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي.

عدد مشجعي مباراة الجيش الملكي والأهلي

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أكثر من نصف مليون مشجع عايزين تذاكر ماتش الجيش الملكي والأهلي".

تفاصيل جلسة توروب مع لاعبي الأهلي استعداداً للجيش الملكي

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت الجلسة التركيز على الطريقة التي يلعب بها الجيش الملكي، كما عرض الجهاز الفني لقطات لمباراة بطل المغرب في مباراته الأول أمام يانج أفريكانز.

وقال توروب، خلال تلك المحاضرة، إن الجيش الملكي سيكون مستنفرا بشكل كامل لتحقيق نتيجة إيجابية مع تعرضه للخسارة في المباراة الأولى، ما يزيد من صعوبة المهمة في تلك المواجهة.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة تريح الأعصاب تماماً قبل فترة التوقف، مؤكداً لهم أنه رغم قوة المنافس وتصريحات مدربه لكنه يسعى لتحقيق الفوز هناك.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته قبل السفر إلى المغرب استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر على متن طائرة خاصة في الثامنة من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

الغندور الاهلي الزمالك نجوم الفن الجيش الملكي

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

محمود غالي

من الموضة إلى الموسيقى.. غالي يطلق كليب "بعد البعد"

فضل شاكر

أحداث عبرا.. انعقاد أولى جلسات محاكمة فضل شاكر في 4 اتهامات

الملحد

بعد رفض دعوى منع عرضه.. أحمد السبكي: فيلم «الملحد» يُعرض قريبًا| خاص

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

