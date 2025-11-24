تفاصيل جلسة توروب مع لاعبي الأهلي استعداداً للجيش الملكي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا .

شهدت الجلسة تركيز علي الطريقة التي يلعب بها الجيش الملكي، كما عرض الجهاز الفني لقطات لمباراة بطل المغرب في مباراته الأول أمام يانج افريكانز، وقال توروب خلال تلك المحاضرة أن الجيش الملكي سيكون مستنفر بشكل كامل لتحقيق نتيجة إيجابية مع تعرضه للخسارة في المباراة الأولي مما يزيد من صعوبة المهمة في تلك المواجهة .

وشدد المدير الفني علي لاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة تريح الاعصاب تماماً قبل فترة التوقف مؤكداً لهم انه رغم قوة المنافس وتصريحات مدربه لكه يسعي لتحقيق الفوز هناك.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا قبل السفر الي المغرب صباح غد استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة من مساء الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر علي متن طائرة خاصة في الثامنه من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة .