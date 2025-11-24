قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفاصيل جلسة توروب مع لاعبي الأهلي استعداداً للجيش الملكي

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبوعلم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي باستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا .
شهدت الجلسة تركيز علي الطريقة التي يلعب بها الجيش الملكي، كما عرض الجهاز الفني لقطات لمباراة بطل المغرب في مباراته الأول أمام يانج افريكانز، وقال توروب خلال تلك المحاضرة أن الجيش الملكي سيكون مستنفر بشكل كامل لتحقيق نتيجة إيجابية مع تعرضه للخسارة في المباراة الأولي مما يزيد من صعوبة المهمة في تلك المواجهة .
وشدد المدير الفني علي لاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة تريح الاعصاب تماماً قبل فترة التوقف مؤكداً لهم انه رغم قوة المنافس وتصريحات مدربه لكه يسعي لتحقيق الفوز هناك.
ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا قبل السفر الي المغرب صباح غد استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالرباط المقرر لها التاسعة من مساء الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ قبل أن يعلن الدنماركي ييس توروب القائمة التي ستغادر علي متن طائرة خاصة في الثامنه من صباح غد في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة .

النادي الأهلي الاهلي كرة قدم دوري ابطال أفريقيا استاد مختار التتش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

