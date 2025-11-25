إعلامي يكشف سبب القرار الجديد بإيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن سبب ايقاف قيد الزمالك الجديد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتح الله زيدان :"ايقاف قيد الزمالك الجديد سببه مستحقات كريستيان جروس والبالغة 600 الف دولار".



أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا جديدًا يقضى بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادى الزمالك لثلاث فترات انتقال متتالية، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي مع تزايد الأعباء الإدارية والرياضية.



خمس قضايا تعطّل قيد اللاعبين

وبموجب القرار الأخير يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد عن الزمالك إلى خمس قضايا كاملة، وهو ما يضع الفريق في موقف أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع حاجته الشديدة لتدعيمات جديدة تعيد التوازن للفريق وتساعده على المنافسة.

تحركات مكثفة لحل الملفات المالية

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لإنهاء الملفات المالية العالقة مع بعض اللاعبين والأندية أملاً في رفع الإيقاف وتجنّب أية عقوبات إضافية، إذ يُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه النادي في ظل مشاركته في عدة بطولات تتطلب تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.