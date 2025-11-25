بعد الطرد التاريخي.. إدريسا جاي يعتذر عن اشتباكه مع زميله في إيفرتون

قدم السنغالي إدريسا جاي، لاعب وسط إيفرتون، اعتذارًا رسميًا عقب طرده خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، أمس الإثنين، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت الدقيقة 13 قد شهدت مشادة كلامية بين جاي وزميله مايكل كين بعد إحدى هجمات مانشستر يونايتد، قبل أن تتطور إلى اشتباك خفيف بالأيدي، تبادل خلاله اللاعبان الدفع.

ورغم ذلك، قرر حكم اللقاء طرد جاي فقط، معتبرًا أنه قام بتوجيه صفعة لوجه مدافع التوفيز.

وجاء الطرد بعد دقائق قليلة من اضطرار المدرب ديفيد مويس لإجراء تبديل مبكر بسبب إصابة شيموس كوليمان، ليدخل جاك أوبريان بديلاً له.

وبطرد جاي، أصبح أول لاعب يُستبعد من مباراة في البريميرليج بسبب اشتباك مع زميله، منذ واقعة ريكاردو فولر مع أندي جريفين بقميص ستوك سيتي في ديسمبر 2008.

وبعد انتهاء المباراة، نشر جاي رسالة اعتذار عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "أود أولًا أن أعتذر لزميلي مايكل كين.. أتحمل كامل المسؤولية عن رد فعلي".

وأضاف: "أعتذر لزملائي، والجهاز الفني، والجماهير، والنادي.. ما حدث لا يمثل مبادئي".

واختتم قائلًا: "المشاعر قد تدفعك للانفعال، لكن ذلك لا يبرر ما فعلت.. وسأحرص على ألا يتكرر الأمر".