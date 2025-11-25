قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يتفقد عدداً من لجان الانتخابات بدسوق | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من اللجان الانتخابية، من بينها اللجنة الفرعية رقم (148) ومقرها مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بمدينة دسوق، بكتلة تصويتية تبلغ 4087 ناخباً، التابعة للدائرة الرابعة (دسوق–مطوبس–فوه)، وذلك لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ مليونان و420 ألفاً و182 ناخباً داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائباً (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية، وربط غرف العمليات المحلية بالغرفة المركزية للمتابعة المستمرة للعملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات دون التدخل في مجريات التصويت، مع الالتزام بالحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام بجميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بوعي مواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مما يعكس تمسك الشعب المصري بمسار الاستقرار والديمقراطية.

ودعا محافظ كفر الشيخ ، المواطنين إلى المشاركة الفعالة والتوجه إلى صناديق الاقتراع باعتبارها واجباً وطنياً يعكس وعي أبناء مصر ودعمهم لمسار الديمقراطية والاستقرار، مؤكداً حرص المحافظة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور كفرالشيخ بالمظهر الحضاري اللائق.

