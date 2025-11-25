قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
توافد المواطنين على لجان كفر الشيخ في انتخابات النواب 2025

إسراء صبري

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة كفر الشيخ، إن أبواب اللجان فُتحت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، مع تخصيص ساعة راحة للقضاة بين الثالثة والرابعة عصرًا، مؤكدة أن محافظة كفر الشيخ لم تكن ضمن المحافظات التي وردت بشأنها شكاوى لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلقت 86 شكوى في 43 دائرة خلال اليوم الأول، ما يعكس انضباط العملية التصويتية داخل المحافظة.

وأشارت خلال رسالة على الهواء، إلى أنها تقف أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد فؤاد الابتدائية بقرية متبول، إحدى لجان الدائرة الأولى في المحافظة، وهي أكبر الدوائر العامة من حيث عدد المرشحين، إذ يتنافس 40 مرشحًا على 3 مقاعد.

 وأضافت أن كفر الشيخ مخصصة لها 20 مقعدًا في هذه الانتخابات، 10 منها بالنظام الفردي و10 ضمن نظام القائمة المغلقة المطلقة المرتبطة بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وأكدت أميرة قمر أن المحافظة تُعد من المناطق ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، والتي تقترب من مليونين ونصف المليون ناخب، موزعين على 527 لجنة فرعية داخل 500 مقر انتخابي. 

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الهيئة الوطنية للانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

