توافد المواطنين على لجان كفر الشيخ في انتخابات النواب 2025

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة كفر الشيخ، إن أبواب اللجان فُتحت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، مع تخصيص ساعة راحة للقضاة بين الثالثة والرابعة عصرًا، مؤكدة أن محافظة كفر الشيخ لم تكن ضمن المحافظات التي وردت بشأنها شكاوى لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلقت 86 شكوى في 43 دائرة خلال اليوم الأول، ما يعكس انضباط العملية التصويتية داخل المحافظة.

وأشارت خلال رسالة على الهواء، إلى أنها تقف أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد فؤاد الابتدائية بقرية متبول، إحدى لجان الدائرة الأولى في المحافظة، وهي أكبر الدوائر العامة من حيث عدد المرشحين، إذ يتنافس 40 مرشحًا على 3 مقاعد.

وأضافت أن كفر الشيخ مخصصة لها 20 مقعدًا في هذه الانتخابات، 10 منها بالنظام الفردي و10 ضمن نظام القائمة المغلقة المطلقة المرتبطة بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وأكدت أميرة قمر أن المحافظة تُعد من المناطق ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، والتي تقترب من مليونين ونصف المليون ناخب، موزعين على 527 لجنة فرعية داخل 500 مقر انتخابي.