ناخبو المنوفية يستكملون التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

قالت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من المنوفية، إن اللجان الانتخابية بدأت في فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا إيذانًا ببدء اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب لعام 2025، موضحة أنّ الأجواء تتسم بالهدوء والتنظيم، مع بدء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مختلف المراكز الانتخابية داخل المحافظة.

وأضافت “الخولي”، خلال رسالة على الهواء، أنّه في ختام اليوم الأول تم تحرير المحاضر الخاصة بحصر الأصوات في شكل مبدئي داخل اللجان الفرعية، تمهيدًا لاستكمال الحصر العددي الكامل عقب انتهاء التصويت اليوم.

وأشارت إلى أنّ النتائج النهائية سيتم تجميعها عبر اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة، استعدادًا لإعلانها رسميًا خلال الشهر المقبل، وفق الجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية.