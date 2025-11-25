اقتحام إحدى لجان الاقتراع بالدقهلية وتكسير صناديق التصويت.. تفاصيل

قال القاضي عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة الدقهلية، إن اللجنة 78 بالمحافظة حدث لها اقتحام من قبل أبناء أحد المرشحين بالدائرة، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع وبعثرة أوراق الانتخابات.

وأوضح عبد الحميد، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التحفظ على المتهم وتحرير مذكرة بالواقعة، مشددا على أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في اللجنة دون تأثير.

وأضاف أن تكسير الصناديق كان داخل اللجنة الفرعية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وتابع: “اللجنة 118 بالمحافظة عضو الهيئة القضائية الخاص برئاسة اللجنة لم يصل إلى اللجنة حتى الآن وتم توفير بديل آخر”، منوها بأن تأخير الزميل حدث لوجود عطل في السيارة.