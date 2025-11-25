قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
محافظات

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات النواب| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، مواصلة رفع درجة الجاهزية القصوى بكل الأجهزة التنفيذية، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية، موزعة على 4 لجان عامة، يشارك بها أكثر من مليونين و420 ألف ناخب في هذا الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

ودعا اللواء علاء عبد المعطي أبناء كفرالشيخ إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

وخصصت المحافظة خطوطاً للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792)، إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي:

‏https://www.elections.eg/inquiry

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

