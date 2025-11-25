قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
ديني

مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني

أحمد سعيد

اجتمع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة بمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة». 

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث من المقرر انعقاد الندوة في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، بمشاركة علماء ومفتين من داخل مصر وخارجها.

مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني»

وخلال الاجتماع استعرض فضيلة المفتي مع أعضاء اللجنة الترتيبات العلمية والإعلامية والتنظيمية اللازمة ومراحل الإعداد لمحاور الجلسات البحثية وورش العمل، بما يضمن خروج الندوة بصورة مشرفة تعكس مكانة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في المحافل الدولية. 

كما تناول الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الفرعية؛ لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق فعاليات الندوة.

وأكد المفتي أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار رؤية دار الإفتاء، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تهدف إلى مواكبة الواقع الإنساني المتغير عبر اجتهاد شرعي منضبط يتفاعل مع التحديات المعاصرة ويُقدّم حلولًا عملية ورشيدة.

وشدد على أهمية التنسيق المتواصل بين اللجان الفنية والعلمية لضمان تكامل الجهود والخروج بتوصيات فاعلة تُسهم في تطوير الخطاب الإفتائي وترسيخ منهجية علمية رصينة في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع، بما يعكس الدور الريادي لدار الإفتاء المصرية إقليميًّا ودوليًّا.

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: منافسة قوية وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات

ماذا يحدث في لجان الانتخابات بالبساتين؟.. جولة حية

حمدي رزق

اللي اتلسع من الشوربة.. حمدي رزق يوضح الفرق بين المرحلة الأولى والثانية في الانتخابات

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

