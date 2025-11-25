مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني

اجتمع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة بمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث من المقرر انعقاد الندوة في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، بمشاركة علماء ومفتين من داخل مصر وخارجها.

مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني»

وخلال الاجتماع استعرض فضيلة المفتي مع أعضاء اللجنة الترتيبات العلمية والإعلامية والتنظيمية اللازمة ومراحل الإعداد لمحاور الجلسات البحثية وورش العمل، بما يضمن خروج الندوة بصورة مشرفة تعكس مكانة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في المحافل الدولية.

كما تناول الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الفرعية؛ لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق فعاليات الندوة.

وأكد المفتي أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار رؤية دار الإفتاء، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تهدف إلى مواكبة الواقع الإنساني المتغير عبر اجتهاد شرعي منضبط يتفاعل مع التحديات المعاصرة ويُقدّم حلولًا عملية ورشيدة.

وشدد على أهمية التنسيق المتواصل بين اللجان الفنية والعلمية لضمان تكامل الجهود والخروج بتوصيات فاعلة تُسهم في تطوير الخطاب الإفتائي وترسيخ منهجية علمية رصينة في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع، بما يعكس الدور الريادي لدار الإفتاء المصرية إقليميًّا ودوليًّا.