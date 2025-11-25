وكيل صحة كفر الشيخ يدلي بصوته: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. صور

أدلى الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ صباح اليوم بصوته في الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ودليل على وعي المواطن بدوره في بناء مستقبل البلاد.

وعقب الإدلاء بصوته أشار الدكتور أبو السعد إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ من خلال المشاركة في تأمين العملية الانتخابية من الناحية الطبية.

وأوضح أن المديرية قامت بنشر فرق طبية وتمريضية في محيط اللجان الانتخابية للتدخل السريع عند الحاجة، فضلًا عن تجهيز غرف طوارئ ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية.

كما نوه إلى انتشار فرق المبادرات الصحية الرئاسية بالقرب من المقرات الانتخابية، والتي تعمل على تقديم خدمات فحص سريعة للمواطنين ورفع الوعي الصحي، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم صحة المواطنين بالتزامن مع الأحداث الوطنية الكبرى.

وأكد الدكتور أبو السعد، أن المشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات تعكس مدى حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، وأن البرلمان القادم سيكون له دور محوري في استكمال مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار.