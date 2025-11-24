محافظ كفر الشيخ يدعو أهالي المحافظة للمشاركة في انتخابات النواب.. صور

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ عموم أهالي محافظة كفرالشيخ على المشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابي، لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال تفقده للجان الانتخابية بمدينة كفر الشيخ، تقديم الدعم اللوجستي، ووضع كافة الإمكانيات لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأشار إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في العملية الانتخابية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفر الشيخ.